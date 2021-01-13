В Брянске студент отправил на официальный аккаунт образовательного учреждения в социальной сети сообщение о минировании. Устрашающее предупреждение пришло в Брянский государственный инженерно-технологический университет.На место ЧП незамедлительно выехали оперативные службы. Они провели комплексную проверку административного здания и общежитий. Информация о минировании не подтвердилась, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.Сотрудники УМВД и УФСБ России по Брянской области оперативно установили личность злоумышленника. 19-летний студент признался, что отправил с фейковой страницы ложное сообщение из-за нежелания сдавать экзамен.На парня завели уголовное дело. Ему грозит штраф до 700 т ысяч рублей или ограничение свободы сроком до пяти лет.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».