На первой неделе наступившего года заболеваемость коронавирусом в Брянской области снизилась на 4,1 процента по сравнению с предыдущей. За истекшие семь дней среднесуточный показатель темпа прироста составил 0,7 процента. Коэффициент распространенности корнавирусной инфекции — 0,96, сообщили на заседании оперативного штаба.Средний показатель тестирования за неделю составил 114 на 100 тысяч населения в день. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за первую неделю нового года - 112,1. Среднесуточный показатель - 16,0 на 100 тысяч населения. Показатель заболеваемости за месяц - 462,4 на 100 тысяч населения.Большую часть среди заболевших составляют пенсионеры и неработающие брянцы.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».