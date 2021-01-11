В Брянской области на час ночи 11 января 2021 года число заболевших коронавирусом составило 25124 человека. За сутки выявили 192 новых случая. Больше всего в Брянске - 45 человек. Общее число заболевших в областном центре составляет 9988 человек.За последние два дня делали мало тестов на ковид. Накануне не выполнили ни одного теста. На следующий день - только 259. При этом, почти у 200 пациентов в день подтверждается коронавирус. И еще столько же выписывают. За последние сутки выздоровели 265 человек.При этом брянцы рассказывают, что далеко не всегда при возможном коронавирусе делают тест на инфекцию. Он нужен, чтобы отследить контактных лиц и изолировать их. Но теперь это не так актуально, как в начале эпидемии. Положительный тест на коронавирус влечет ограничения: нельзя покидать свой дом. Те же правила действуют и на членов семьи, проживающих вместе с заболевшим.Новых смертей несколько дней не регистрировали. С начала эпидемии от коронавируса скончались 218 брянцев.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».