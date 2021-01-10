В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 192 жителя региона. Выздоровели 265 пациентов, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 25124 человек подтвердили ковид, вылечились 22640 жителей области, умерли 218 пациентов.За сутки выполнили 259 тестов на инфекцию.В Брянске выявили больше всего новых заболевших: здесь подтвердили 45 случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту оказался Суражский район с 25 случаями. По 12 заболевших коронавирусом выявили в Брянском, Комаричском и Гордеевском районах. Всего опасную инфекцию за минувший день обнаружили в 20 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 января 2021 года:— Брянск – 9988 (+45)— Брянский район – 3232 (+12)— Дятьковский район – 1039— Карачевский район – 832 (+2)— Комаричский район – 669 (+12)— Клинцы – 615 (+4)— Трубчевский район – 591— Стародубский район – 591— Жуковский район – 565 (+11)— Брасовский район – 546 (+9)— Выгоничский район – 533— Новозыбков – 504 (+5)— Навлинский район – 495 (+8)— Унечский район – 450 (+2)— Климовский район – 425 (+7)— Сельцо – 406 (+5)— Фокино – 375— Погарский район – 350— Мглинский район – 341 (+11)— Почепский район – 327 (+1)— Клинцовский район – 305 (+4)— Дубровский район – 300— Суземский район – 290— Клетнянский район – 242 (+4)— Гордеевский район – 212 (+12)— Суражский район – 202 (+25)— Злынковский район – 184 (+11)— Красногорский район – 171 (+2)— Севский район – 138— Жирятинский район – 96— Рогнединский район – 58— Иногородние – 52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».