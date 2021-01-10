Появились подробности автоаварии в Жуковском районе. К счастью, оно обошлось без жертв. Но травмы получили двое взрослых и пятеро детей.ДТП случилось около пяти часов вечера в субботу, 9 января, на 167-м километре дороги Орел-Брянск-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области. 34-летний водитель \\"Хендай Солярис\\" завершал обгон. При возвращении на свою полосу машину занесло. Иномарку выбросило на встречную. Она столкнулась с автомобилем \\"Датсун\\", за рулем которой была 38-летняя женщина.Самые тяжелые травмы получила восьмилетняя девочка, которая ехала в \\"Хендай\\". Ее госпитализировали с травмой головы, ушибом мозга тяжелой степени, кровоизлиянием и отеком мозга, переломами. 34-летняя пассажирка \\"Хендай\\" получила перелом ребер, травму головы и сотрясение мозга. Ее также положили в больницу. В этой же машине пострадал годовалый мальчик. С ссадиной носа его отпустили лечиться дома.Во второй машине травмы получили еще трое детей. Двухлетний мальчик поранил лоб. Четырехлетняя девочка ушибла лоб и получила сотрясение мозга, 15-летнюю девушку также госпитализировали с ушибами и сотрясением мозга. У 38-летняя автомобилистки за рулем \\"Датсуна\\" диагностировали травму и ушиб головы, сотрясение мозга, травму колена.- По факту ДТП проводится проверка, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Состояние водителей на момент ДТП определит медицинская экспертиза.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».