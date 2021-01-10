В дорожно-транспортном происшествии в Брянском районе погибли 12-летний мальчик и 43-летний мужчина. Смертельная авария случилась около четырех часов дня в субботу, 9 января, на 345-м километре трассы М-3 \\"Украина\\", сообщают в УГИБДД по Брянской области.43-летний водитель \\"Шерволе Круз\\" ехал со стороны Москвы в сторону Брянска. Он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Иномарка столкнулась с \\"Киа Соул\\", после продолжила движение и врезалась в \\"Ссанг Йонг Кайрон\\".Ребенок ехал в первой иномарке. Он и водитель скончались на месте ДТП. В аварии пострадала 72-летняя женщина, которая находилась в \\"Шевроле\\". С ушибом головы и переломами ребер пенсионерку госпитализировали.43-летняя женщина за рулем \\"Киа\\" и 34-летний водитель \\"Ссанг Йонг\\" не пострадали.- В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, - говорят в областной Госавтоинспекции. - Состояние водителей на момент ДТП установит медицинская экспертиза.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».