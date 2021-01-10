В Брянской области на час ночи 10 января 2021 года коронавирус подтвердили у 24932 человек. Накануне диагноз поставили 195 пациентам за сутки. Выздоровели за один день 132 брянца. А общее число тех, кто смог победить болезнь, составляет 22375.От коронавируса за все время эпидемии скончались 218 жителей Брянской области. За минувшие сутки новых смертей не фиксировали.Больше всего заболевших выявляют в Брянске. Общее число заболевших в областном центре приблизилось к 10 тысячам человек. За сутки диагноз поставили 75 пациентам.Накануне не выполнили ни одного теста на инфекцию. Несмотря на это, заболевших продолжают выявлять. Общее число проведенных с начала эпидемии исследований - 378519.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».