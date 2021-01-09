В дорожно-транспортном происшествии в Выгоничском районе пострадали семь человек. Все они - граждане Белоруссии, были пассажирами микроавтобуса \\"Мерседес Бенц Спринтер\\".- Пострадавшие находятся в лечебном учреждении, - рассказали \\"КП-Брянск\\" в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - Им оказывают медицинскую помощь. Кто из них будет госпитализирован, пока неизвестно.Автоавария случилась около половины шестого вечера в субботу, 9 января, на 43-м километре трассе Брянск-Новозыбков. Микроавтобус \\"Мерседес Бенц Спринтер\\" съехал в кювет.Водитель микроавтобуса двигался со стороны Белоруссии в сторону Брянска. Он не учел дорожную ситуацию и не справился с управлением. Сам автомобилист не пострадал.Всего в иномарке ехали 16 граждан Белоруссии.Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».