В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 195 жителей региона. Выздоровели 132 пациента, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 24932 человек подтвердили ковид, вылечились 22375 жителей области, умерли 218 пациентов.В Брянске выявили больше всего новых заболевших: здесь подтвердили 75 случаев коронавируса. На втором месте по суточному приросту оказался Климовский район с 30 случаями, на третьем - Карачевский с 18 новыми заболевшими. Всего опасную инфекцию за минувший день обнаружили в 13 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 января 2021 года:— Брянск – 9943 (+75)— Брянский район – 3220 (+16)— Дятьковский район – 1039— Карачевский район – 830 (+18)— Комаричский район – 657 (+16)— Клинцы – 611— Трубчевский район – 591 (+4)— Стародубский район – 591— Жуковский район – 554— Брасовский район – 537 (+7)— Выгоничский район – 533 (+1)— Новозыбков – 499 (+6)— Навлинский район – 487— Унечский район – 448— Климовский район – 418 (+30)— Сельцо – 401— Фокино – 375— Погарский район – 350 (+2)— Мглинский район – 330— Почепский район – 326 (+10)— Клинцовский район – 301— Дубровский район – 300— Суземский район – 290 (+7)— Клетнянский район – 238— Гордеевский район – 200— Суражский район – 177— Злынковский район – 173 (+3)— Красногорский район – 169— Севский район – 138— Жирятинский район – 96— Рогнединский район – 58— Иногородние – 52.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».