В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболел 201 житель региона. Выздоровели 290 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 23139 человек подтвердили диагноз, вылечились 21200 жителей области, умерли 216 пациентов.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 42 человек, в Жуковском районе районе – у 24 человек. В Дубровском районе заболели 23 жителя, в Гордеевском - 20, в Брянском – 19, в Красногорском – 18. Всего ковид за минувший день обнаружили в 23 муниципалитетах.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 декабря 2020 года:— Брянск – 9220 (+42)— Брянский район – 2935 (+19)— Дятьковский район – 947— Карачевский район – 763 (+2)— Клинцы – 605 (+9)— Комаричский район – 582 (+3)— Жуковский район – 553 (+24)— Трубчевский район – 552 (+5)— Стародубский район – 546 (+2)— Выгоничский район – 496 (+2)— Новозыбков – 478 (+1)— Брасовский район – 477 (+1)— Унечский район – 437 (+5)— Навлинский район – 427 (+10)— Сельцо – 381— Фокино – 370— Климовский район – 345 (+1)— Погарский район – 333 (+1)— Мглинский район – 309 (+1)— Почепский район – 308— Клинцовский район – 298 (+5)— Дубровский район – 294 (+23)— Суземский район – 275 (+1)— Клетнянский район – 219— Гордеевский район – 191 (+20)— Красногорский район – 169 (+18)— Суражский район – 161 (+2)— Севский район – 133— Злынковский район – 131— Жирятинский район – 95— Рогнединский район – 58 (+4)— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».