В Брянской области на час ночи 31 декабря 2020 года коронавирус с начала пандемии в регионе подтвердили у 22938 человек, вылечились 20910 жителей области, умерли 216 пациентов. За сутки заболели 203 жителя региона. Выздоровели 291 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.В целом с начала больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 72 человек, в Выгоничском районе – у 26 человек. В Комаричском районе заболели 23 жителя, в Брянском – 22, в Брасовском – 16. Всего ковид за минувший день обнаружили в 18 муниципалитетах.В Брянской области работающие граждане стали на 10 процентов больше болеть коронавирусом. В основном это офисные работники муниципальных, региональных и федеральных организаций.В Брянскую область до конца февраля 2021 года поступит свыше 48 тысяч доз вакцины от коронавируса. На данный момент первый этап вакцинации прошли уже 442 человека. Второй компонент препарата ввели 41 человеку. В регионе работают 49 прививочных кабинетов.В брянские поликлиники и КТ-центры с 28 декабря начали поставлять бесплатные лекарства, чтобы их хватило пациентам в праздничные дни.На бесплатные лекарства для лечения амбулаторных больных из федерального бюджета в Брянскую область поступило два трансферта на сумму 69,7 миллиона рублей. Дополнительно 25 декабря заключили контракт на закупку лекарств из средств областного бюджета. Его сумма - 30 миллионов рублей.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».