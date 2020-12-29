Брянский губернатор допустил сокращение должности вице-губернатора. Об этом он рассказал на ежегодной пресс-конференции, которая прошла в областном правительстве в среду, 29 декабря.- Существование должности сейчас под вопросом, -сказал Александр Богомаз.Напомним, бывший вице-губернатор Александр Резунов сложил свои полномочия 21 сентября. До этого он прослужил в должности четыре года. Причиной стало смертельное, ДТП, которое устроил его сын 18 сентября. 33-летний Максим Резунов сел пьяным за руль. Максима Резунова по решению суда заключили под домашний арест.После выборов губернатора в правительстве произошли кадровые перестановки. Восемь заместителей губернатора утвердили на заседании областной Думы 26 ноября. Вице-губернатора среди них не оказалось. Полномочия вице-губернатора распределили среди других заместителей главы региона.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».