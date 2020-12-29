В Брянске в новогоднюю ночь ограничат движение транспорта в местах массовых гуляний около установленных праздничных елей. Ограничения будут действовать с 23.00 31 декабря 2020 года до 05.00 1 января 2021 года.Исключения сделают для машин оперативных и специальных служб. Водителям рекомендуют использовать альтернативные пути. Горожанам напомнили о запрете на массовые развлекательные акции у новогодних елок.Пресс-служба Брянской городской администрации опубликовала список мест, на которые распространяются ограничения.Советский район– у гипермаркета «Линия-1» (со стороны улицы Брянского Фронта, внутриквартальный проезд со стороны дома №4 по улице Брянского Фронта, внутриквартальный проезд со стороны дома №11Б по улице Авиационной);– площадь Карла Маркса (по улице Карла Маркса со стороны улицы Фокина до площади Карла Маркса, по улице Карла Маркса со стороны улицы Горького, по бульвару Гагарина со стороны проспекта Ленина).Бежицкий район– площадь Ульянова (на пересечении улиц Ульянова и Майской Стачки, на пересечении улиц Комсомольской и Майской Стачки);– площадь в районе ГДК имени Медведева (на пересечении улицы Клинцовской и переулка Почтового, на пересечении улицы Клинцовской и переулка Гончарова);– площадь у ГДК поселка Радица-Крыловка (на пересечении улиц Комсомольской и Республиканской);– площадь у ГДК поселка Октябрьский (на въезде на площадь со стороны Мало-Озерной).Володарский район– площадь у ГДК Володарского района (на въезде со стороны дома №78 по улице Тельмана);– площадь у кинотеатра «Салют» (на въезде от улицы Клары Цеткин и на въезде от улицы Красной Гвардии);– площадь у ГДК имени Горького (от улицы Никитина);– сквер у ТЦ «Пушкинский» (на въезде от улицы Пушкина).Фокинский район– площадь у ГДК железнодорожников (на въезде от улицы Дзержинского).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».