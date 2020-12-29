В Брянской области в 2021 году прожиточный минимум пенсионера вырастет на 740 рублей и составит 9860 рублей. По предварительным данным, федеральную социальную доплату к пенсии в новом году получат более 36 тысяч жителей Брянщины.Закон «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Брянской области на 2021 год» приняли депутаты Брянской областной думы. На основании его устанавливают федеральную социальную доплату к пенсии неработающим пенсионерам. В течение года величину прожиточного минимума пенсионера не пересматривают, сообщают в ПФР по Брянской области.Порядок расчета федеральной социальной доплаты изменили с 1 января 2019 года. По закону при определении суммы материального обеспечения теперь не учитывают суммы индексации выплат – пенсии и ЕДВ. Прибавку выплачивают сверх прожиточного минимума пенсионера.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».