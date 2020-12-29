Автопарк филиала «Россети Центр Брянскэнерго» пополнился автотехникой. Директор филиала Александр Косарим вручил ключи от новых автовышек работникам районов электрических сетей (РЭС) филиала. Торжественная церемония прошла возле htmlimageздания Брянскэнерго в городе Брянске.Новая высокопроходимая спецтехника с повышенной грузоподъемностью и вылетом стрелы до 18 метров поступила в распоряжение оперативно – выездных бригад Дубровского, Унечского, Мглинского, Комаричского, Брасовского РЭС. Еще одна автовышка передана в ведение первого «цифрового» Брянского РЭС.«Наша основная задача – обеспечение надежного бесперебойного энергоснабжения потребителей Брянской области. Для её успешного решения необходимы профессиональные кадры и современная техника. Автовышки, которые сегодня переданы в РЭС, позволят сократить время на доставку бригад к месту возникновения аварии в сетях, облегчат проведение аварийно-восстановительных работ».