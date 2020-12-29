В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 201 житель региона. Выздоровели 206 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 22735 человек подтвердили диагноз, вылечились 20619 жителей области, умерли 216 пациентов.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 101 человек. В Брянском районе заболели 63 жителя, в Брасовском – 13, в Стародубском – 8. Всего ковид за минувший день обнаружили в 13 муниципалитетах.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 декабря 2020 года:— Брянск – 9106 (+101)— Брянский район – 2894 (+63)— Дятьковский район – 947— Карачевский район – 754 (+2)— Клинцы – 596— Комаричский район – 556— Жуковский район – 529 (+1)— Трубчевский район – 544— Стародубский район – 544 (+8)— Новозыбков – 475— Выгоничский район – 468 (+1)— Унечский район – 432 (+4)— Брасовский район – 460 (+13)— Навлинский район – 405 (+2)— Сельцо – 380 (+1)— Фокино – 369— Климовский район – 344— Погарский район – 329— Мглинский район – 304 (+2)— Почепский район – 303— Клинцовский район – 293— Дубровский район – 269 (+2)— Суземский район – 273— Клетнянский район – 219 (+1)— Суражский район – 159— Гордеевский район – 169— Красногорский район – 151— Злынковский район – 131— Севский район – 132— Жирятинский район – 95— Рогнединский район – 54— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».