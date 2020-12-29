В Брянской области на час ночи 29 декабря 2020 года коронавирусом заболели 199 жителей региона. Выздоровели 348 пациентов, новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии в регионе у 22534 человек подтвердили диагноз, вылечились 20413 жителей области, умерли 216 пациентов.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 98 человек. В Брянском районе заболели 29 жителей, в Карачевском – 28, в Стародубском – 9. Всего ковид за минувший день обнаружили в 16 муниципалитетах.Брянской области выделили дополнительно 24,8 миллиона рублей на лечение больных коронавирусом амбулаторно. Деньги поступили из федерального бюджета. Это позволило сформировать запас медикаментов на январь 2021 года.На дополнительные средства приобрели противовирусные препараты, антибиотики, коагулянты и жаропонижающие. Сейчас их развозят по поликлиникам и КТ-центрам, куда обращаются заболевшие.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».