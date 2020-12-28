Брянской области выделили дополнительно 24,8 миллиона рублей на лечение больных коронавирусом амбулаторно. Деньги поступили из федерального бюджета. Это позволило сформировать запас медикаментов на январь 2021-го. Об этом сообщает телеканал «Брянская губерния».На дополнительные средства приобрели противовирусные препараты, антибиотики, коагулянты и жаропонижающие. Сейчас их развозят по поликлиникам и КТ-центрам, куда обращаются заболевшие.– Препараты закуплены в рамках девятых клинических рекомендаций Минздрава, – поясняет замдиректора департамента здравоохранения Брянской области Лариса Борщевская. – Замечу, что существует несколько схем лечения коронавируса при КТ-1 и КТ-2. В каждом конкретном случае лечение назначает лечащий доктор, который видит пациента и клиническую картину.Кстати, как стало известно «Комсомолке», бесплатные препараты добрались и до брянской глубинки. Свою историю рассказала 63-летняя Светлана из Погарского района:– Около недели мучал сильный кашель. Обратилась в Погарскую ЦРБ. Терапевт назначил лечение. Медикаменты пришлось покупать за свой счет. Вышло больше двух тысяч рублей! Но уже через пару дней мне перезвонили из больницы и предложили проехать на КТ-исследование в Унечу. Там диагностировали воспаление легких и фиброз 1-2 степени. Назначенное ранее лечение отменили. А новые препараты выдали бесплатно.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».