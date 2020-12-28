Лучшие сотрудники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» получили награды, приуроченные к профессиональному празднику – Дню энергетика. В связи с пандемией коронавируса она прошла в режиме онлайн.Заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Брянскэнерго» Александр Косарим по видеосвязи поздравил сотрудников районов электрических сетей с профессиональным праздником и вековым юбилеем плана ГОЭЛРО. Затем часть работников получила грамоты и благодарности в штабе Брянскэнерго. Остальные были переданы руководителям подразделений, где работают награжденные энергетики.Всего в 2020 году наградами различного уровня награждены 320 сотрудников Брянскэнерго: 12 человек - министерскими, 158 сотрудников - наградами МРСК Центра и Россети, 150 работников – грамотами и благодарностями администрации Брянской области и города Брянска, Брянской областной Думы, муниципальных образований. В числе награжденных сотрудников филиала двое - электромонтер оперативно-выездной бригады Татьяна Ивченко и начальник Мглинского РЭС Николай Казеко - удостоены юбилейных наград, приуроченных к столетию плана ГОЭЛРО.«В условиях сложной эпидемиологической обстановки мы не только обеспечивали жителей области надежным и бесперебойным электроснабжением в зоне нашей ответственности, но и в максимально короткие сроки решали стратегические задачи по энергоснабжению медицинских учреждений, приоритетных социальной-значимых объектов области. Мы поддерживали больницы и ФАПы в условиях пандемии, проводили необходимые технические мероприятия, чтобы увеличить мощность и дать им резервное питание. Работая в такой непростой обстановке, мы смогли в намеченные сроки выполнить все запланированные мероприятия. Главным событием уходящего года стала консолидация двух крупнейших в области электросетевых компаний - Брянскэлектро и Брянскэнерго. Перед нами стоит задача – создать единый мощный коллектив энергетиков Брянщины», - отметил директор филиала.Александр Косарим поздравил коллег с Днем энергетика, столетием плана ГОЭЛРО, наступающим Новым Годом; пожелал им бесперебойной работы, крепкого здоровья и неугасаемой энергии.