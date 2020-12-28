В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 199 жителей региона. Выздоровели 348 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 22534 человек подтвердили диагноз, вылечились 20413 жителей области, умерли 216 пациентов.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 98 человек. В Брянском районе заболели 29 жителей, в Карачевском – 28, в Стародубском – 9. Всего ковид за минувший день обнаружили в 16 муниципалитетах.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 декабря 2020 года:— Брянск – 9005 (+98)— Брянский район – 2831 (+29)— Дятьковский район – 947 (+3)— Карачевский район – 752 (+28)— Клинцы – 596— Комаричский район – 556 (+4)— Жуковский район – 528— Трубчевский район – 544 (+3)— Стародубский район – 536 (+9)— Новозыбков – 475— Выгоничский район – 467— Унечский район – 428 (+3)— Брасовский район – 447 (+1)— Навлинский район – 403 (+1)— Сельцо – 379 (+5)— Фокино – 369— Климовский район – 344— Погарский район – 329 (+4)— Мглинский район – 302 (+2)— Почепский район – 303 (+2)— Клинцовский район – 293— Дубровский район – 267— Суземский район – 273— Клетнянский район – 218 (+6)— Суражский район – 159 (+1)— Гордеевский район – 169— Красногорский район – 151— Злынковский район – 131— Севский район – 132— Жирятинский район – 95— Рогнединский район – 54— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».