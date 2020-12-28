В Брянской области на час ночи 28 декабря 2020 года зафиксировали 200 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех ковид-положительных с начала пандемии составило 22335.За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 405 брянцев. Их повторные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших «Ковид-19» в регионе теперь 20065, это 89,8% от общего числа инфицированных. Новых смертей в отчетный период не произошло.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянском районе. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 32 человек. В Стародубском заболели 26 жителей, в Дятьковском – 24, Гордеевском – 23. Всего ковид за минувший день обнаружили в 21 муниципалитете.Первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом ковид-положительных выглядит следующим образом: Брянск (8907), Брянский район (2802), Дятьковский район (944).В брянских лаборатория за сутки выполнили 2281 тест на коронавирус. А их суммарное число превысило 362 тысячи.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».