В Брянске определили места для безопасного запуска фейерверков. Пиротехнические изделия городские власти разрешили запускать на четырех площадках. В парке на Кургане Бессмертия, в Майском парке Бежицкого района, в сквере имени Ленина за мемориальным комплексом «Братская могила» в Володарском районе и на площади у ДК железнодорожников в Фокинском районе.Несмотря на то, что массовые развлекательные мероприятия и народные гуляния в предстоящие зимние праздники в Брянске проводиться не будут, спецслужбы вместе с полицейскими проверят места, где возможно пребывание большого количества людей. Места установки новогодних елок проверят на подозрительные предметы и пожарную безопасность.На объектах городской инфраструктуры создадут дежурные аварийные бригады, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Под контроль возьмут торговые предприятия и прилегающие к ним территории.