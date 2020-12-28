В Брянске начальницу группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства городской администрации приговорили к одному году колонии-поселения из-за истощенной приемной девочки. Чиновнице запретили на два года занимать посты в органах власти. Сотрудницу признали виновной по статье \\"Халатность\\". Приговор ей вынесли в понедельник, 28 декабря, сообщает \\"Городской\\".Напомним, истощенную семилетнюю девочку нашел сосед в частном доме на улице Флотской. В приемной семье о ней совсем не заботились. Она не умела есть самостоятельно, ходить и говорить. За время, пока она жила в приемной семье, сменились семь сотрудников органов опеки, которые должны были проверять девочку. И ни одна не заметила, что ребенок находится в таком состоянии.Под следствием остается приемная мать малышки.Кстати, накануне стало известно, что девочке нашли новую семью. В Карачевский дом ребенка, где она проходила реабилитацию, за ней приехала мама. Новый год девочка встретит в кругу семьи.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».