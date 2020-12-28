Жителей Брянской области предупредили о непогоде во вторник, 29 декабря. Синоптики прогнозируют снег, мокрый снег. На дорогах возможна гололедица, местами туман, гололед. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.Оперативное предупреждение будет действовать с 21.00 понедельника, 28 декабря, до 21.00 вторника, 29 декабря, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.Погода будет облачной с прояснениями. Температура ночью будет от минус девяти до четырех градусов. Днем столбик термометра может подняться до плюс одного.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».