В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 27 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 200 жителей региона. Выздоровели 405 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 22335 человек подтвердили диагноз, вылечились 20065 жителей области, умерли 216 пациентов.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянском районе. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 32 человек. В Стародубском заболели 26 жителей, в Дятьковском – 24, Гордеевском – 23. Всего ковид за минувший день обнаружили в 21 муниципалитете.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 27 декабря 2020 года:— Брянск – 8907 (+18)— Брянский район – 2802 (+32)— Дятьковский район – 944 (+24)— Карачевский район – 724 (+5)— Клинцы – 596 (+4)— Комаричский район – 552 (+1)— Жуковский район – 528— Трубчевский район – 541 (+12)— Стародубский район – 527 (+26)— Новозыбков – 475— Выгоничский район – 467 (+1)— Унечский район – 425 (+8)— Брасовский район – 446— Навлинский район – 402— Сельцо – 374 (+5)— Фокино – 369— Климовский район – 344— Погарский район – 325 (+1)— Мглинский район – 300 (+8)— Почепский район – 301— Клинцовский район – 293 (+2)— Дубровский район – 267 (+13)— Суземский район – 273 (+9)— Клетнянский район – 212 (+1)— Суражский район – 158 (+1)— Гордеевский район – 169 (+23)— Красногорский район – 151 (+5)— Злынковский район – 131— Севский район – 132— Жирятинский район – 95— Рогнединский район – 54 (+1)— Иногородние – 51.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».