До четырех раз в неделю увеличат количество авиарейсов из Брянска в Краснодар. Это связано с открытием направления «Брянск-Минеральные Воды», сообщают в неофициальной сетевой группе брянского международного аэропорта.Расписание изменится с 14 января.Дополнительные рейсы появятся по понедельникам и четвергам. Их будут выполнять с промежуточной посадкой в Минеральных Водах. По времени она займет 50 минут. Стоимость билетов начинается от 1350 рублей.Прежние два рейса – по вторникам и пятницам – останутся прямыми.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».