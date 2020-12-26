В Брянской области на час ночи 26 декабря 2020 года коронавирусом заболели 202 жителя региона. Выздоровели 317 пациентов, новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии у 21933 человек подтвердили диагноз, вылечились 19415 жителей области, умерли 216 пациентов.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянском районе. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 55 человек. В Брасовском районе заболел 21 человек, в Карачевском – 15. В Трубчевском и Почепском районах обнаружили по 14 заболевших, в Дятьковском – 13, в Брянске – 11. За сутки коронавирус подтвердили у одного иногороднего пациента. Всего ковид за минувший день обнаружили в 23 муниципалитетах.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».