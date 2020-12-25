В Брянске раскрыли убийство женщины, мумифицированное тело которой нашли на помойке. Напомним, страшную находку обнаружили 15 декабря 2020 года на мусорной свалке по улице Делегатской в Бежице.Следователям и полицейским удалось установить личность погибшей и причины ее гибели. Выяснилось, что преступление совершил ранее не судимый 64-летний житель Брянска.В середине октября 2020 года подозреваемый в квартире по улице Дятьковской выпивал вместе со своей 44-летней знакомой. Поссорившись с ней, мужчина пять раз ударил собутыльницу ножом в шею и живот. Пострадавшая скончалась от полученных травм.До середины декабря убийца хранил труп в своей квартире. В ночь с 14 на 15 декабря он вместе со своим знакомым вынес мумифицированное тело в полиэтиленовом пакете к мусорным контейнерам.Подозреваемому предъявили обвинение в убийстве. Его заключили под стражу. Расследование уголовное дела продолжается, рассказали в пресс-службе СУ СК России по Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».