В Брянске с нового года повысится плата за проезд в троллейбусах и автобусах. Такое постановление подписали в мэрии накануне, 24 декабря.С 11 января 2021 года пассажирам за одну поездку придется отдать 22 рубля. При оплате картой сумма будет чуть меньше – 20 рублей. Напомним, сейчас стоимость проезда при наличном расчете составляет 20 рублей, при безналичном – 18 рублей.Оплату повысили из-за роста цен на горюче-смазочные материалы, электричество и запчасти, пояснили в пресс-службе Брянской городской администрации.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».