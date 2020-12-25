В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 202 жителя региона. Выздоровели 317 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 21933 человек подтвердили диагноз, вылечились 19415 жителей области, умерли 216 пациентов.Больше всего новых случаев коронавируса выявили в Брянском районе. Здесь за сутки болезнь подтвердили у 55 человек. В Брасовском районе заболел 21 человек, в Карачевском – 15. В Трубчевском и Почепском районах обнаружили по 14 заболевших, в Дятьковском – 13, в Брянске – 11. За сутки коронавирус подтвердили у одного иногороднего пациента. Всего ковид за минувший день обнаружили в 23 муниципалитетах.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 25 декабря 2020 года:— Брянск – 8809 (+11)— Брянский район – 2751 (+55)— Дятьковский район – 919 (+13)— Карачевский район – 715 (+15)— Клинцы – 575— Комаричский район – 540 (+8)— Жуковский район – 528 (+4)— Трубчевский район – 519 (+14)— Стародубский район – 501 (+4)— Новозыбков – 472— Выгоничский район – 452— Унечский район – 416— Брасовский район – 436 (+21)— Навлинский район – 396 (+8)— Сельцо – 368— Фокино – 369 (+8)— Погарский район – 322 (+4)— Климовский район – 344 (+2)— Мглинский район – 292 (+7)— Почепский район – 298 (+14)— Клинцовский район – 287 (+2)— Дубровский район – 254 (+1)— Суземский район – 261 (+1)— Клетнянский район – 209— Суражский район – 147 (+1)— Гордеевский район – 146 (+4)— Красногорский район – 146 (+2)— Злынковский район – 131 (+1)— Севский район – 132 (+1)— Жирятинский район – 95— Рогнединский район – 53— Иногородние – 50 (+1).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».