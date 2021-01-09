В Брянской области на час ночи 9 января 2021 года зафиксировали 198 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них один иногородний. Всего иногородних граждан, заболевших коронавирусом – 52. Общее число всех заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии достигло 24737.За последние 24 часа опасную инфекцию поборол 131 пациент. Их повторные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех вылечившихся от коронавируса в регионе – 22243. Новых смертей от коронавируса не зарегистрировали. Их по-прежнему 218.Больше всего новых заболевших выявили в Брянске: здесь подтвердили 102 случая коронавируса. В Дятьковском районе 23случая, в Брянском 12. Замкнули ТОП лидеров среди районов по суточному приросту заболеваемости коронавирусом Карачевский, Трубчевский, Стародубский, Навлинский районы. Там за сутки выявили 11 и по 8 ковид-положительных соответственно. 7 пациентов прибавилось в Комаричском районе. Коронавирус за сутки обнаружили в 17 муниципалитетах.В брянских лабораториях за сутки выполнили 1237 тестов на коронавирус. А их суммарное число составило 378519.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».