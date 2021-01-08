В Брянской области в субботу, 9 января, ожидают мокрый снег и гололедицу. Об этом сообщают в Брянском Гидрометцентре. Температура воздуха ночью и днем от минус пяти до нуля градусов. Ветер подует в западном направлении со скоростью 6-11 метров в секунду.Такая погода может осложнить ситуацию на дорогах. Управление автомобильных дорог Брянской области просит водителей и пешеходов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».