В Брянске во вторник,12 января, в Бежицком районном суде рассмотрят дело главы комитета ЖКХ городской администрации Игоря Гинькина. Его обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей.За трех растерзанных собаками жительниц Брянска чиновнику грозит до семи лет лишения свободы. Одна из них погибла в октябре 2019, другая – в мае 2020, третья в июне 2020.Уголовное дело рассмотрит судья Наталья Лужецкая, сообщают в пресс-службе инстанции.Напомним, Гинькина задержали 7 июля 2020 года. На него завели уголовное дело. Следователи доказали вину халатности чиновника. В декабре расследование завершили, дело передали в суд.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».