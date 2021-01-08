В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 января 2021 года. За минувшие сутки заболели 198 жителей региона. Среди них один иногородний. Выздоровел 131 пациент, новых смертей не произошло, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 24737 человек подтвердили «Ковид-19», вылечились 22243 жителя области, умерли 218 пациентов.В Брянске выявили больше всего новых заболевших: здесь подтвердили 102 случая коронавируса. На втором месте по суточному приросту оказался Дятьковский район с 23-мя случаями, на третьем - Брянский с 12-ю. А замкнули ТОП Карачевский, Трубчевский, Стародубский, Навлинский районы. Там за сутки выявили 11 и по 8 ковид-положительных соответственно. 7 пациентов прибавилось в Комаричском районе. Всего опасную инфекцию за минувший день обнаружили в 17 городах и районах Брянской области.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 января 2021 года:— Брянск – 9868 (+102)— Брянский район – 3204 (+12)— Дятьковский район – 1039 (+23)— Карачевский район – 812 (+11)— Комаричский район – 641 (+7)— Клинцы – 605— Трубчевский район – 587 (+8)— Жуковский район – 554— Стародубский район – 591 (+8)— Выгоничский район – 532— Брасовский район – 530 (+2)— Новозыбков – 493— Навлинский район – 487 (+8)— Унечский район – 448— Сельцо – 401— Климовский район – 388 (+1)— Фокино – 375 (+2)— Погарский район – 348 (+1)— Мглинский район – 330— Почепский район – 316 (+1)— Клинцовский район – 301— Дубровский район – 300 (+2)— Суземский район – 283— Клетнянский район – 238— Гордеевский район – 200 (+2)— Красногорский район – 169— Суражский район – 177 (+1)— Злынковский район – 170— Севский район – 138— Жирятинский район – 96— Рогнединский район – 58— Иногородние – 52 (+1).Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».