В Брянске возле цирка спецслужбы снизили яркость новогодней инсталляции – «упавшей люстры». Это сделали после жалоб водителей в соцсетях.Как оказалось, арт-объект в 600 лампочек освещал не только саму площадь Революции, но и дорогу. Свет слепил проезжающих мимо водителей .Работники дорожной организации учли многочисленные жалобы и уменьшили яркость новогоднего украшения.Напомним, что высота люстры два метра. Авторами ее выступили работники Дорожного управления. Конструкция оформлена вручную, находится под высоким напряжением, поэтому к ней нельзя подходить близко.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».