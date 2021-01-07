В Рождественскую ночь в Брянской области богослужения прошли в 128 храмах. Безопасность верующих обеспечили сотрудники МЧС и полиции.В ночь с 6 на 7 января возле церквей и храмов несли дежурства сотрудники пожарного надзора, противопожарной службы и представители полиции.- Благодаря особому вниманию правоохранителей и спасателей, происшествий не было допущено, - сообщают в пресс-службе управления МЧС по Брянской области. - Все объекты предварительно были обследованы инспекторами государственного пожарного надзора, а священнослужители дополнительно проинструктированы по действиям при пожаре.Отметим, что сотрудники Росгвардии также обеспечивали порядок возле храмов в Рождественскую ночь.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».