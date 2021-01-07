В Брянске лишили должности сотрудника ДПС Дмитрия Гапонова. В результате проверки установили, что он задержал ГАЗ, которым управлял водитель без прав, страховки и путевого листа.Протокол на водителя составили за то, что он якобы не уступил дорогу пешеходу. Позже гаишник задержал «Фольксваген», за рулем которого был пьяный автомобилист. Его не задержали.Вместе с другим автоинспектором Дмитрий Гапонов поехал на служебной машине к банкомату. Нарушитель обналичил деньги.Материалы на сотрудника ДПС сотрудники отдела собственной безопасности полиции направили в следственные органы. Уголовное дело заводить не стали, сообщают «Брянские новости».Гапонов обратился в суд с требованием признать увольнение незаконным, а также восстановить его на работе и выплатить компенсацию.Районный суд установил, что нарушения действительно имели место, Гапонов совершил проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел. А в областном суде отметили, что «заключение служебной проверки является доказательством, подтверждающим факт совершения сотрудником органовРайонный и областной суды не удовлетворили иск правоохранителя.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».