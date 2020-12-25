Брянскую девочку Иру в пятницу, 25 декабря, передали в новую семью. Ребенка удочерили. После двух судебных заседаний приняли положительное решение, сообщила брянский детский омбудсмен Инна Мухина. Оно вступило в законную силу.За малышкой приехали в Карачевский дом ребенка, где она проходила реабилитацию. Девочку познакомили с новой мамой.\\"Ирочка кинулась своей маме на шею, обняла, маленькими ручками погладила ее лицо и много раз повторила: «Мама, мама, мама!!!»\\", - пишет уполномоченный.В свои восемь лет девочка многое пережила. Сначала ее предала родная мать. После несколько лет она прожила в приемной семье, где о ней совсем не заботились. Истощенного ребенка в запертой комнате нашел сосед. В семь лет она выглядела на трехлетний возраст.Сейчас Ира окрепла. Она весит 17 килограммов. Девочка заговорила, начала уверенно ходить в ортопедической обуви, начала радоваться жизни.Новый год Ира встретит с новой семьей. За судьбой девочки продолжит следить уполномоченный по правам ребенка в Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».