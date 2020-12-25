Завершается затянувшийся в этом году капитальный ремонт дороги на улице 3-го Интернационала в Бежицком районе Брянска. И последние \\"штрихи\\" ремонта приводят в ужас горожан. Сначала на перекрестке с улицей Куйбышева появились металлические заборы, которые препятствуют переходить его по диагонали.Теперь ограждением перекрыли бывшую остановку \\"Бежицкий универмаг\\". Ее перенесли немного вперед. Вместо прошлого вместительного павильона, который находился не в лучшем состоянии, установили две новых остановки. Павильоны обшиты некрашенным профлистом. И это совсем не красят центр Бежицы. Такие же павильоны устанавливают и на других остановках на улице.- Новая остановка установлена в соответствии с проектно-сметной документацией, прокомментировали в пресс-службе Брянской городской администрации.Но горожане решили, что такой проект ремонта дороги принимать было нельзя.\\"Консервная банка, а не остановка\\", - заключили жители города.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».