В Брянской области отдыхать в последний день года будут только чиновники. Обещанный выходной день 31 декабря установили только для работников исполнительных органов власти. Причем, зарплату за этот день им сохранят. Отрабатывать этот выходной в другой день им не нужно.Соответствующий указ в четверг, 24 декабря, подписал губернатор Александр Богомаз.Руководителям других государственных органов Брянской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области и организаций всех форм собственности, расположенных на территории Брянской области, рекомендовали принять такое же решение.Сделать 31 декабря выходным днем поручил президент на региональном уровне. Брянские чиновники выполнили поручение наполовину.Кстати, на многих брянских предприятиях перенесли рабочий день 31 декабря на одну из суббот.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».