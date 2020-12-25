В Брянске вручили ключи от 27 новых школьных автобусов марки ПАЗ. Церемония прошла утром в пятницу, 25 декабря, на площади Ленина под снегопадом. Ключи вручал Александр Богомаз.Автобусы отправятся в районы области. Одну машину получила Замишевская школа, пишет новозыбковский депутат Владимир Шнейдер в социальных сетях. На автобусах детей из отдаленный деревень и сел будут возить в школы, а также на соревнования и творческие мероприятия.На покупку транспорта для школ выделили 55 миллионов рублей из областного бюджета.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».