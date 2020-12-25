В Брянске прокуратура выяснила, что управляющая компания подделала подписи жильцов. Это было нужно, чтобы многоквартирный дом перешел под управление другой фирмы.Коммунальный скандал разгорелся в городе в ноябре этого года. Жители микрорайона Московского сообщили, что их дом перевели в другую УК без их ведома. Проверку устроила прокуратура Бежицкого района.Надзорное ведомство выяснило, что в другую управляющую компанию перешли четыре дома в Московском микрорайоне. Это решение было оформлено соответствующими протоколами общих собраний на основании бланков голосования собственников.Некоторых жильцов опросили выборочно. Они сказали, что своих подписей в протоколах не ставили. А те, что там есть от их имени - подделка.- Материалы прокурорской проверки направили в органы предварительного следствия, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - В результате возбудили четыре уголовных дела по статье \\"Подделка официального документа\\".Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».