В Брянске из-за непогоды, которая обрушилась на город в пятницу, 25 декабря, закрыли международный аэропорт \\"Брянск\\". Запланированные на этот день авиарейсы задержали. В пятницу в Брянске должны были прилететь самолеты из Краснодара, Минеральных Вод и Сочи.По прогнозам синоптиков, снег не закончится до полудня, пишут в неофициальной группе брянского аэропорта в социальных сетях. Пассажирам советуют отслеживать актуальную информацию о вылетах на официальных сайтах авиакомпаний.Напомним, в Брянской области 25 декабря действует оперативное предупреждение. В регионе обещают снегопад, гололед, ледяной дождь. Пока прогноз синоптиков сбывается.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».