В Брянской области 31 декабря объявили выходным днем. Такое решение приняли в региональном правительстве, сообщают \\"Брянские новости\\". Официальное постановление обещают опубликовать в пятницу, 25 декабря.Новогодние каникулы в Брянской области продлятся до 10 января.Сделать выходным последний день года поручил президент областным правительствам. До этого законопроект о выходном 31 декабря отклонила Госдума, сославшись на то, что такие полномочия есть у правительства. В следующем году, 2021-м, 31 декабря будет также выходным. Соответствующее постановление о переносе выходных дней подписал премьер-министр.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».