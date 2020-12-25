В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 25 декабря 2020 года. За минувшие сутки заболели 203 жителя региона. Выздоровели 150 пациентов, новых смертей не зафиксировали. В целом с начала пандемии в регионе у 21731 человека подтвердили диагноз, вылечились 19098 жителей области, умерли 216 пациентов.В Брянске за прошедший день подтвердили 63 новых случая коронавируса, в Брянском районе – 61. В Климовском районе выявили 23 заболевших, в Карачевском – 21, в Выгоничском – 11. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 11 муниципалитетах.В Брянске составили три протокола на безмасочников. Всех привлекли к административной ответственности. В областном центре продолжаются массовые рейды на выявление нарушителей масочного режима. Проверяют магазины, кафе, салоны красоты и торговые центры. Всего за сутки обследовали сотню объектов.Нарушителей не оказалось в Советском и Фокинском районах. Двух продавцов поймали в Бежице: в ТЦ «Северный рынок» на Литейной и в магазине «Продукты» на Почтовой. Одного покупателя обнаружили в Володарском районе в павильоне «Русский текстиль».Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».