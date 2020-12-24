Больше 35 тысяч брянских елей и сосен порадуют россиян в новогоднюю ночь. Фитосанитарный контроль прошли 63 партии новогодних деревьев, рассказали в Управлении Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.Брянские елки отправили в Курскую, Белгородскую, Ростовскую области и в Краснодарский край. Также уроженцы брянских лесов появятся в Крыму и Северной Осетии.Вместе с этим, на Брянщину ввезли уже 3,5 тысяч елей и сосен из Пермского края, Ульяновской и Кировской областей. Кроме того, в Брянской области прошли таможенный контроль свыше 10 тысяч хвойных деревьев, ввезенных в Россию из Норвегии, Эстонии и Дании.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».