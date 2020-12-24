Жителям Брянской области пообещали целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений.По данным гидрометцентра, со второй половины ночи 25 декабря в регионе ожидают местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега. Ветер усилится до 15 – 20 метров в секунду.При таких погодных условиях возможны чрезвычайные происшествия. Водителей просят при планировании поездок учитывать прогнозы, сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».