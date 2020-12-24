В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 24 декабря 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 203 жителя региона. Выздоровели 150 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе. В целом с начала пандемии в регионе у 21731 человека подтвердили диагноз, вылечились 19098 жителей области, умерли 216 пациентов.В Брянске за прошедший день подтвердили 63 новых случая коронавируса, в Брянском районе – 61. В Климовском районе выявили 23 заболевших, в Карачевском – 21, в Выгоничском – 11. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 11 муниципалитетах.Карта распространения коронавируса в Брянской области на 24 декабря 2020 года:— Брянск – 8798 (+63)— Брянский район – 2696 (+61)— Дятьковский район – 906 (+1)— Карачевский район – 700 (+21)— Клинцы – 575— Комаричский район – 532— Жуковский район – 524— Трубчевский район – 505— Стародубский район – 497— Новозыбков – 472— Выгоничский район – 452 (+11)— Унечский район – 416— Брасовский район – 415— Навлинский район – 388 (+1)— Сельцо – 368 (+8)— Фокино – 361 (+7)— Погарский район – 318— Климовский район – 342 (+23)— Мглинский район – 285— Почепский район – 284 (+1)— Клинцовский район – 285 (+6)— Дубровский район – 253— Суземский район – 260— Клетнянский район – 209— Суражский район – 146— Гордеевский район – 142— Красногорский район – 144— Злынковский район – 130— Севский район – 131— Жирятинский район – 95— Рогнединский район – 53— Иногородние – 49.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».