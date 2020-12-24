В Брянской области на час ночи 24 декабря 2020 года коронавирусом заболели 207 жителей региона. Выздоровели 38 пациентов, умерли два человека. В целом с начала пандемии в регионе у 21528 человек подтвердили диагноз, вылечились 18948 жителей области, умерли 216 пациентов.В Брянске за прошедший день подтвердили 84 новых случая коронавируса. В Брянском районе выявили 28 заболевших, в Новозыбкове – 21, в Выгоничском – 11. В Стародубском и Севском районах зафиксировали по 10 зараженных, в Брасовском – 9. Всего коронавирус за минувший день обнаружили в 17 муниципалитетах.Магазины и торговые центры Брянской области могут перейти на круглосуточный режим работы из-за коронавируса. Такая рекомендация прозвучала на недавнем заседании оперативного штаба. В последнее время наблюдается повышенный предновогодний спрос. А потому в регионе принимают особые ковид-меры.Торговым сетям рекомендуют увеличить время работы, вплоть до перехода на круглосуточный режим. Также в магазинах по возможности следует увеличить количество персонала: дабы не создавать очередей. И расфасовывать товар заранее.В Брянске за сутки нашли четырех нарушителей масочного режима. На всех составили протоколы об административном правонарушении. Рейды провели в магазинах, салонах красоты, кафе и торговых центрах. Всего обследовали 87 объектов.Нарушителей не оказалось только в Советском районе. А антилидером минувшего дня стала Фокинка – два протокола по статье «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». Их составили на покупателя супермаркета «Дикси» на улице Менжинского и продавца «Рыбного склада» на Котовского.Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».