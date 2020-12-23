«Ростелеком» развернул комплекс телекоммуникационных сервисов для ситуационного центра губернатора Брянской области. Цифровая инфраструктура позволит получить бесперебойный круглосуточный обмен данными со всеми информационными системами области, оптимизирует взаимодействие между сотрудниками ситуационного центра. Для организации постоянной работы горячей линии специалисты провайдера построили в здании центра локальную сеть связи с применением решения «Виртуальная АТС» (ВАТС).ВАТС позволяет ситуационному центру оперативно реагировать на запросы граждан, формирует очереди вызовов и распределяет звонки по 25 операторам в зависимости от их загрузки, записывает разговоры, собирает статистику для отчетов.Александр Богомаз, Губернатор Брянской области:«Центр, который мы должны были создать в рамках исполнения Указа Президента, начал свою работу. Здесь установлено современное оборудование, которое позволяет передавать и получать информацию по закрытым каналам связи при проведении мероприятий с федеральным центром и с муниципальными районами Брянской области. Информационные возможности, которые заложены в данном центре, позволяют мониторить ситуацию на территории региона, связанные как с реализацией социальной политики, так и с вопросами жилищно-коммунального хозяйства, экономики, жизнеобеспечения. То есть все данные о том, что происходит сегодня на территории Брянской области, мы можем загрузить в эту систему. Имея информацию, мы сможем анализировать и прогнозировать все дальнейшие действия для улучшения ситуации, которая будет складываться на территории Брянской области».Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:«Для создания масштабной инфраструктуры в ситуационном центре “Ростелеком” применил свои цифровые решения и предоставил каждому оператору SIP-телефоны. “Виртуальная АТС” помогла не только оснастить рабочие места телефонией, но и организовать профессиональный колл-центр без лишних затрат на закупку и обслуживание коммуникационного оборудования. Сервис автоматически переводит непринятый вызов в начало очереди, определяет временной интервал на прием звонка оператором. Уверен, наши услуги помогут сотрудникам горячей линии эффективно обрабатывать все запросы».«Виртуальная АТС» — это современное решение по телефонизации офисов и предприятий. Пользоваться сервисом можно как с обычных и SIP-телефонов, так и с мобильных устройств и персональных компьютеров в любом месте, где есть доступ в интернет. В базовую абонентскую плату включен максимальный набор дополнительных услуг, а стоимость выделения номеров и совершения вызовов ниже, чем при пользовании обычным телефоном. Решение предусматривает кредитную и авансовую схемы оплаты. Управлять конфигурацией сервисов, подключать и отключать пакеты опций, добавлять новые учетные записи, а также контролировать баланс лицевого счета клиенты могут самостоятельно – через веб-интерфейс. Более подробно узнать об услугах можно на сайте компании или по телефону 8 800-200-30-00.